男星楊洋長相俊俏，因拍攝《微微一笑很傾城》爆紅，成為少女們心目中的男神，2017年杜莎夫人蠟像館製作了他的蠟像，相似度極高，本尊在旁邊也幾乎分不出來，吸引不少粉絲前往朝聖，然而日前一名網紅去參觀時，竟然用手狂撫摸蠟像，畫面曝光後立刻引起網友們不滿。

上海杜莎夫人蠟像館有不少名人的擬真蠟像，包括李冰冰、劉嘉玲、胡歌、張藝興等人，其中楊洋的蠟像是不少迷妹的踩點處，然而卻有一名網紅邊開直播，邊從楊洋蠟像後方撫摸他的胸膛，另一手環抱住他，手一路滑進西裝外套裡，摸到盡興處，竟然還解開西裝扣子。

網紅伸手解楊洋的扣子。(圖/翻攝自微博)

充滿挑逗的舉止讓網友全都傻眼，而她也在文內寫道：「我是真的好害羞呀。」有網友看不下去回應，「手能不能老實一點」，她又傳了一個害羞摀嘴的表情符號直呼：「手癢。」這段畫面在微博上瘋傳，立刻引起撻伐。

網紅的手一路滑進西裝外套。(圖/翻攝自微博)

網友紛紛直呼不舒服，覺得網紅的舉止太超過，「好噁心」、「雖然是蠟像，但是我已經尷尬了」、「我真覺得有點變態」、「公共場合，還是遵守一下禮儀禮貌問題吧」，然而也有人認為沒必要那麼認真，蠟像本來就可以摸，網紅也沒有違規，不該那麼小題大作。

(中時新聞網)