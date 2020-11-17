擁有臉書110萬粉絲的國民黨革實院長羅智強，今天在臉書宣布進軍 podcast開闢新節目「荔枝人生」，第一集邀全國人氣最高的新北市長侯友宜站台加持，暢談刑警生涯中被槍抵頭時生死交關的心情。 podcast近來成為熱門的傳播平台，民進黨和民眾黨許多政治人物投入經營，國民黨主席江啟臣等少數參政者也開始加入，但人數不多。羅智強說他想當podcast「先行者」，和大家分享他的故事、大家的故事，請大家不要忘了關注、推薦他的新節目。

羅智強說，「槍被抵著頭的時候，人家在射擊你那一剎那，你只有感覺，你死啊！那時腦子是一片空白，只想著趕快把他翻過來，再搶回來，那是在拼命；對於我們來講，就是在拼命那一剎那，都是在生死關頭。」是侯友宜市長談到在刑警生涯中，和刑警同仁們遇到生死關頭時的心情，令人動容。

他說，他的新節目「荔枝人生」，開張囉！將同步在podcast、youtube聲、影雙播出，很高興邀請新北市長侯友宜當第一集的特別來賓，替新節目加持。侯市長也一口答應，非常的阿莎力，在第一集的首播中，侯市長自曝「被人從背後開槍」的驚險故事，也談到過去身為刑警時，生死交關中，時刻面臨的心情。

羅智強說，「荔枝人生」是他進軍podcast的新嘗試，這是網友投票選出的節目名稱，取近「勵志人生」的諧音。他想在這個頻道，談談自己人生當中許多的起落心情，也同時規劃邀請各界人士，一起來談談他們的「勵志人生」，談談他們是如何在逆境中，不畏險阻，不怕磨難，從絕境中淬練出屬於自己的精采人生。

羅智強說，近來，podcast已成為非常熱門的傳播平台，民進黨和民眾黨許多政治人物都投入經營和聽友們互動，國民黨的參政者也有人在經營podcast，但人數不多。他希望能當個「先行者」，進入這個新領域，和大家分享他的故事、大家的故事。萬事起頭難，也請大家不要忘了關注、推薦他的新節目喔！

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(中時 )