行政院前發言人丁怡銘誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，風波延燒多日，丁怡銘終獲准請辭。對此，資深媒體人周玉蔻16日在臉書發文聲援，丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，更說她拒吃「皇家」牛肉麵。對此，資深媒體人謝寒冰大笑，他真的服了周玉蔻，是不是藍軍臥底！幹的漂亮，所有民進黨人都想要平息風波，竟「有人生怕行政院這場火燒得不夠旺」？

謝寒冰在自己的直播中表示，牛肉麵之亂燒了好幾天，丁怡銘終於辭職了，但為何丁會拖到現在才下台？很簡單，因為再這樣搞下去，行政院長蘇貞昌還要不要幹啊？

謝寒冰直言，丁怡銘記者會出大包就算了！統編還繼續出包，統編就算了，還跑錯店道歉，跑錯店也算了，竟然還一直講一些五四三的幹話，一直猛咬台北是牛肉麵冠軍的店家就是用萊牛，問題是政府可以提出證據證明店家用的美牛就是萊牛嗎？現在政府竟然還繼續堅持，只要店家用美牛就是用來牛，這政府到底怎麼回事？

更搞笑的是，謝寒冰指出，昨天有媒體表示丁怡銘要辭職了，結果丁怡銘自己跳出來說沒有這回事，都是媒體臆測，沒想到到了晚上，媒體預測還真準，丁怡銘真的辭職了。這些上位的人是怎樣？是覺得騙人不過癮，要騙就騙全套嗎，把人民耍得團團轉才開心？

謝寒冰再表示，結果丁怡銘辭職後，連簡訊都可以成新聞！丁自己沒有經過牛肉麵創辦人的同意，就在臉書秀出加油的簡訊，結果被當事人打臉根本沒傳簡訊，然後最後才知當事人父親、也就是該間牛肉麵店創辦人傳的。

謝寒冰直言，牛肉麵風波鬧成這樣，現在民進黨最希望事件趕快平息下來止血，沒想到周玉蔻又跳出來加入戰場，他真的服了周玉蔻！現在民進黨上上下下都希望事件到此為止，結果周玉蔻竟然在臉書上發起拒吃該間牛肉麵的活動，真的是搞笑到一個極致，周玉蔻此舉會讓人懷疑是不是藍軍臥底，謝寒冰譏諷，「笑死！有人生怕行政院這場火燒得不夠旺」？

謝寒冰Youtube網頁

(中時新聞網)