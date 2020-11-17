受到美股續飆近500點、叩關3萬點大關激勵，台股今（17日）早盤持續攻堅，大漲225點、衝上13777點再創新紀錄，台積電仍是盤面領頭羊，開盤狂飆22元（或4.5%），一度衝上506元歷史天價，市值也破13兆元新高。

繼上週輝瑞疫苗有效性達 90%消息傳出後，16日Moderna也宣布旗下疫苗達 94.5% 有效性，投資人情緒振奮，帶動美股4大指數全面收紅。

美股道瓊指數上漲 470點（或 1.60%），收在29,950點；標普 500 指數上漲 43 點（或 1.21%），收在3,628 點；那斯達克指數上漲 94點（或 0.80%），收在11,924點；

費城半導體指數上漲 62點（或 2.48%），收在 2,570點。

元富投顧指出，隨著美國大選底定，市場開始預期新一任總統會在短期間推出紓困與振興經濟方案，再者聯準會（Fed）也將持續保持寬鬆政策，因此，美國股市氣勢如虹，道瓊指數準備挑戰30,000點大關，科技股也表現出色，帶動台股大漲。

尤其未來台灣電子產業，不管是半導體，或其他電子零組件，都將扮演非常重要的角色，目前訂單已排到2021年上半年，加上市場資金極度寬鬆，台幣不斷升值，熱錢不停湧入，更推升台股向上衝高，現在月線12,900～13,000點變成短期底部支撐了。

(中時新聞網)