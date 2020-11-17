空軍志航基地F-5E上月29日失事墜毀，空軍司令部今天也在志航基地舉行殉職飛行員朱冠甍告別式。不過海軍也持續進行調查失事戰機打撈工作，繼日前派遣海軍獵雷艦進行定位後，也委託民間專業的詮日儀公司專業打撈船「寶拉麗絲號」今天起進行打撈作業，該艘探測船曾創下去年在蘭嶼外海深達1000米打撈黑鷹直升機紀錄，已及嘉義外海失事F-16發動機打撈，空軍表示將會持續進行到機體出水為止。

創水下千米撈黑鷹與F-16，「寶拉利絲號」現蹤打撈F-5E戰機。(中時資料庫)

創水下千米撈黑鷹與F-16，「寶拉利絲號」現蹤打撈F-5E戰機。(中時資料庫)

據了解，失事的F-5E戰機墜落空軍台東志航基地外1.5公里加路蘭海域，部分殘骸日前都已陸續已漂浮上岸，但機體還在海底。國防部長嚴德發表示，將由海軍獵雷艦加上外包的專業打撈公司，共同打撈機體，把失事原因調查清楚。

因此海軍除了動用海軍獵雷艦外，也委託民間專業的詮日儀公司來協助。詮日儀公司，2018年在深達1000公尺的蘭嶼海底懸崖找到失事的黑鷹直升機，並打撈上岸，創下台灣最深的海底打撈紀錄。

詮日儀海底作業是以海洋探測船「寶拉麗絲號」做為「母艦」，搭配衛星定位、水下定位、遙控水下無人載具(ROV)、磁力探測、拖曳式聲納等儀器，可以從事水下考古、海床地表調查、水下管線檢測、岩心採集等各種任務。

寶拉麗絲號配有「大型水下無人工作載具（ROV）」及輔助工作平台，船上有高精準定位裝配、高階動態俯仰感測器等，位置精確度程度誤差在十公分內。

據加路蘭附近經常潛水的居民說，此處深達400公尺，且有強勁海流，加上遍布珊瑚礁 ，機體打撈具有相當的困難度與挑戰性。

(中時新聞網)