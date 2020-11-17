現代人生活節奏快，常忽略了吃早餐的重要性，有的人甚至不吃早餐。不吃早餐對人體的危害大，容易導致營養不良，消化系統疾病的發生，還會加速人體衰老。既然要吃早餐，但怎麼吃可是學問，專家提供早上養胃的飲食宜忌，告訴大家有些東西真的不能再亂吃了。

人民網報導，由於早餐是睡醒後的第一餐，在完全空腹的情況下，不適當的食物進入胃部，容易強烈刺激腸胃，反而對身體不妙。像是冰涼飲料、香蕉高麗菜鳳梨就是最該忌口的東西。另一方面，牛奶、高麗菜、湯水和主食則對養胃有很強的功效。知道了清晨飲食的禁忌，就該立刻行動起來，尋找一款適合自己的養胃方案。

清晨最不該吃的3類食物

一.忌喝大量冰涼的飲料：溫度相差太大會強烈刺激胃腸道，導致突發性攣縮。

二.忌空腹吃香蕉：香蕉中除了含有助眠的鉀，還含有大量的鎂元素，若空腹食用，血液中的含鎂量會驟然升高，而鎂是影響心臟功能的敏感元素之一。

三.忌空腹吃鳳梨：鳳梨裡含有強酵素，空腹吃會傷胃，在飯後吃才能更好吸收。

另外，專家也提醒清晨也不要空腹喝醋或吃蒜。空腹喝醋會導致胃酸過多而傷胃;而蒜素會對胃粘膜、腸壁造成刺激，引起胃痙攣。

4類食物養胃功效相當強

養胃食物1、牛奶

牛奶營養非常豐富，可說是一種完美的飲品。研究發現，牛奶具有很好的養胃功效奶的主要作用有補肺胃，生津液，潤大腸的功效，對於陰虛胃痛，津虧便秘等。牛都有著很好的作用。現代醫學研究指出，牛奶對消化性潰瘍病、習慣性便秘等情況有極佳治療效果。但專家提醒，患有腹瀉、脾虛證、濕證等患者在日常生活中不適合過量的飲用牛奶。

養胃食物2、高麗菜

要想養胃，高麗菜絕對不能少，它具有健脾養胃、緩急止痛、解毒消腫、清熱利水的作用。高麗菜中還含有大量的維生素C，這種物質具有止痛及促進潰瘍癒合的作用。

養胃食物3、湯水

除了粥有很好的養胃功效，還有一種食物同樣具有同等的養胃作用，那就是湯。但要注意，湯最好不要是肉湯，因為在肉湯中同樣含有大量的酸性物質，這不利於養胃。最好的湯是菜湯，比如什麼菠菜、粉絲、雞蛋湯等，你還可以在其中加入一些雞精進行調味，這樣養胃的功效會更明顯。

養胃食物4、主食

吃什麼養胃的問題上，應該適量的多吃主食，在主食方面最養胃的是麵條。在大米中含有較多的酸性物質，因此腸胃不好的人應該少吃米飯。如果熬粥，少放點蘇打進去，對胃有好處。

(中時新聞網)