股票抽籤熱潮持續發燒，陞達科技（4945）初次上櫃公開申購於16日公開抽籤，高溢價差吸引超過29萬筆申購，僅有681位幸運兒，中籤率0.23％，中籤者可望現賺超過2萬元。

陞達科技申購承銷價為38元，在申購期間，成交最高一度衝上63元，申購截止（12）日，陞達科技於興櫃成交均價為60.33元。若以13日成交均價58.47元計算，仍有53.87％的溢價差，中籤者立刻加薪至少2萬元。

陞達科技初次上櫃前辦理公開承銷總數為2,925張，其中2,244張採競價拍賣，餘681張採公開申購，主辦承銷商為國票綜合證券，將於11月20日掛牌上櫃。

陞達科技資本額為新台幣2.68億元，主要從事風扇馬達驅動控制IC之研發、設計與銷售及代理通用微控制器（Micro Control Unit；MCU）IC之銷售，在國內市場已累積逾20年經驗，且目前在伺服器散熱風扇市場已有16％市佔率。截至今年10月，陞達科技累計營收近3.3億，年增16.57％，109年前三季每股盈餘（EPS）已來到1.55元，超過108全年EPS 1.7元九成比例。

今年受惠於居家辦公、遠距教學、遠距辦公視訊等相關宅經濟興起，不僅雲端大數據分析需求激增，推升客戶伺服器需求動能，帶動今年陞達科技營運成長，109年第四季及明年營運展望持續審慎樂觀，未來更將可望加深於全球市場之重要供應廠商角色。

(工商 )