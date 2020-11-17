橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）表示，三星新推出的Galaxy Note20 Ultra手機採用了世界上最先進的意法半導體感應和控制技術，可提升智慧型手機的高階功能、妥善使用預算中每一瓦電能，並具備業界最低的雜訊和最小的封裝。

除了世界首款多區塊直接（multi-zone direct）飛行時間（Time-of-Flight，ToF）感測器外，Galaxy Note20同時還採用了意法半導體MEMS氣壓感測器、慣性測量單元和EEPROM記憶體。

相機性能和使用者體驗在現今消費者選購個人通訊裝置中變得越來越重要，因此，拍攝出具銳利度和細緻的照片，以及影片也是Galaxy Note20 Ultra和Galaxy Note20的重點。三星出於對性能和效能的重視，選擇了意法半導體最新低功耗6軸MEMS慣性測量單元（IMU）和低功耗EEPROM記憶體。

ST MEMS氣壓感測器可測量大氣壓力以及使用者位置高度，提供精確的健身運動追蹤以及其他的垂直高度偵測。此外，為了讓相機能在更複雜場景中進行快速、準確的對焦，三星在Note20 Ultra中增加了意法半導體開創性的FlightSenseTM ToF感測器，這是世界上首款多區塊多合一測距感測器模組。

三星的S Pen手寫筆是Note 20系列的另一個重要功能。其內嵌意法半導體的6軸IMU慣性單元，可快速偵測和捕捉手勢。這款超低功耗感測器整合意法半導體獨有的機器學習邏輯，可以簡化手勢分析，系統回應幾乎沒有延遲，並具有高偵測精確度。

實現這些新功能歸功於低雜訊和低功耗設計，意法半導體的IMU模組和氣壓感測器還可以有效地執行Android作業系統的標準功能，其中包括偵測裝置方向、步數、傾斜度、動作和氣壓。

意法半導體業務、行銷、傳播和策略發展總裁Marco Cassis表示，從Galaxy Note20到Galaxy Note20 Ultra，三星一直承諾為使用者打造低功耗、高性能的產品，促使我們必須將產品性能和效能提升到最高水準才能滿足需求。ST擁有廣泛的感測器產品組合，以及EEPROM記憶體、功率晶片等產品，為客戶最大限度優化性能和功耗提供了廣泛的選擇。

(工商 )