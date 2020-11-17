英特爾宣布關鍵里程碑，使用一致的軟體抽象，加速佈署結合多種架構的多樣化工作負載。包括Intel oneAPI開發工具包完成版於12月推出、廣泛推出Intel Iris Xe MAX繪圖晶片、特定開發者能夠於Intel DevCloud使用Intel Xe-HP，以及新oneAPI生態系的進展與業界背書。這些里程碑為逐步成長的人工智慧 (AI) 到高效能運算 (HPC) 特定工作負載，提供硬體與軟體解決方案，成為相當重要的一步。

於SuperComputing 2019，英特爾發表oneAPI產業倡議，以建立一個開放、遵循標準、一致的程式設計模型，提供開發者於CPU、GPU、FPGA及其它加速器，自由選擇最佳硬體的可能性，英特爾將其結合、描繪為「XPU」願景。英特爾發布的oneAPI開發工具包測試版實作，已幫助開發者於Intel CPU、GPU、FPGA，有效率地建立、分析，與最佳化跨架構應用程式。2020一整年，英特爾定期推出測試版開發工具包的定期更新，帶來最大化XPU效能的額外能力。

英特爾將於2020年12月推出的oneAPI完成版產品，可供本機電腦或於Intel DevCloud免費使用。含英特爾技術諮詢工程師全球支援的商業版本也隨之提供。英特爾將立即轉換Intel Parallel Studio XE與Intel System Studio工具套件至對應的oneAPI產品。

英特爾正透過其豐富的傳統，將已通過市場考驗的CPU開發者工具延伸至XPU，重新定義未來，協助開發者推出高效能、跨架構的應用程式。Intel oneAPI完成版產品的推出，提供完整進階函式庫、編譯器以及移植與分析工具。

IntelR DevCloud提供免費存取英特爾最先進的硬體和軟體，允許開發者開始採用oneAPI撰寫程式碼，並以橫跨IntelR CPU與加速器組合的方式，測試其程式碼與工作負載。

英特爾宣布Intel Iris Xe MAX繪圖晶片，已於Intel DevCloud公開供大眾使用，IntelR Xe-HP亦供特定開發者使用。如今開發者能夠在這些架構上測試程式碼與工作負載，為英特爾未來繪圖產品做準備。

開發者能夠立即輕鬆地使用DevCloud，無須下載、安裝，或是調整組態設定。其支援Jupyter Notebook與Visual Studio Code，並提供範本、教學。

(工商 )