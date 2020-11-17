健和興(3003)將於11月26日舉行法說會，受到新台幣兌美元急升影響，健和興10月稅前盈餘2071萬元，月減35.72%，累計前10月每股稅前盈餘為2.41元，由於大陸及歐美車市需求增溫，且5G基礎建設持穩，健和興預估，第4季業績可望不低於第3季。

健和興產品為端子及連接器，主要應用在工業、綠能網通、家電、新能源車及電動摩托車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等，今年上半年受新冠肺炎疫情重創的全球車市自第3季回穩，歐美及大陸車市需求回溫，且5G基礎建設持穩，讓健和興下半年業績回穩，不過近期美元貶值，對健和興10月獲利造成衝擊。

健和興自結10月合併營收達3.03億元，較上月營收成長6.61%，為今年單月營收新高，10月營業淨利為5728萬元，較上月成長14.42%，較去年同期營業淨利小幅衰退，受到美金貶值，認列外幣兌換損失3824萬元影響，10月稅前盈餘2071萬元，月減35.72%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.13元；累計1到10月營收為26.92億元，較去年同期減少6.65%，累計前10月每股稅前盈餘為2.41元。

由於電動車相關產品及全球車用需求不錯，且5G基礎建設持穩，健和興表示，公司將力拚第4季業績優於第3季，但因去年同期基期較高，預估將較去年同期衰退。

(時報資訊)