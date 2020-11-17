康控-KY(4943)積極跨足車用、光學、醫療及半導體封測領域，成果逐漸顯現，讓公司今年前3季產品結構有比較大的轉變，儘管受到新冠肺炎疫情及產業競爭導致今年營運狀況略顯低迷，但康控-KY董事長呂朝勝表示，過往第4季都是收割季，今年第4季會比第3季好一點，康控-KY會利用不停前進技術翻轉業務型態，讓我們用成績來解釋2021年及2022年公司會發生怎樣的翻轉。

康控-KY為聲學元件廠，由於公司掌握精密模具與Insert Molding的關鍵技術，成為蘋果手機及AirPods聲學元件重要供應商，不過，近幾年產業競爭激烈，而康控-KY客戶及產品又高度集中，導致近兩年營運呈現逐年下滑，今年更因疫情、主要客戶新機延後上市稼動率偏低，以及認列5000萬元到6000萬元匯兌損失等，導致前3季稅後虧損8690萬元，每股淨損0.56元。

儘管今年前3季營運陷入虧損谷底，康控-KY近幾年努力擴展產品線的成果已開始顯現，尤其是車用部分，康控-KY會計經理戴暐倫表示，公司汽車客戶以博世跟聯合電子為主，產品多與感測器相關，包括：壓力感測器、電池電量感測器及排氣感測器等，明年亦會新增德系客戶，但產品比較不一樣，主要是做壓縮機關鍵零組件，預計12月確定成為供應商，最快明年第2季有貢獻。

隨著車用產品布局發酵，康控-KY第3季產品結構已出現改變，戴暐倫表示，去年到現在產品結構有比較大的轉變，今年比較大收獲在汽車部分，今年新發表終端產品的零組件是去年耕耘到現在，帶動汽車系列零組件佔比拉升到12%，聲學產品及零組件佔比從去年第3季91%降至今年第3季的75%，光學系列零組件約佔9%，連接器系列約佔4%，我們希望把聲學部分佔比往下降，讓公司產品結構更健康。

除車用產品耕耘已見成果，康控-KY在半導體封測、醫療及光學產品的布局亦陸續進入收割，可望為未來營運增添動能。

呂朝勝表示，一個公司的獲利除了技術還有業務型態問題，康控-KY會利用不停前進技術翻轉業務型態，過往第4季收割型態跟客戶結構有關，讓我們成績來解釋2021年及2022年康控-KY會發生怎樣的翻轉。

(時報資訊)