真英雄！女大生失足落水 61歲外交官跳水搶救

61歲的英國駐重慶總領事史雲森（Stephen Ellison）日前外出散步，恰巧見到一名女子落入河中、不斷掙扎！他隨即跳入河中救人，並抓住民眾丟下的游泳圈，順利將女子拖回岸邊。女子順利恢復呼吸，大陸網友也紛紛大讚他的義行。

綜合《BBC》與陸媒報導，一名24歲女子14日在重慶市江津區的中山古鎮游玩，不慎失足滑落水中，她在湍急的水流中掙扎，還被水流沖到橋下。不久後，她整個人臉朝下、浮在水面，看起來已經失去意識。

已經滿頭白髮的史雲森見狀，立刻脫下鞋子跳入河中，將女子翻回正面、托住她的頭部，游向地形陡峭的河岸。此時有民眾找來風景區配備的急救游泳圈丟給他，他抓住後也順利將女子拖回岸上。

史雲森表示女子一開始沒有知覺、沒有呼吸，直到回到岸邊才恢復呼吸，「當時我最擔心的，就是沒能把女孩救上岸。」據了解，這名女子是重慶大學的學生，她相當感激史雲森救她一命，還邀請他到家裡來吃飯；大陸網友也大讚史雲森見義勇為，「頭髮都白了，厲害的外國大爺」。

(中時新聞網)