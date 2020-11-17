前行政院發言人丁怡銘因失言請辭下台，爭議延燒，網友翻出行政院梗圖「中央廚房」，再度引發熱議。時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，曾幾何時，行政院已變成梗圖的生產基地，甚至還有發言人室的機要人員在上班時間製圖，透過網路意見領袖與匿名粉專散布。

假新聞、假訊息到處流竄，政委唐鳳曾說，行政院立場很簡單，自己先不要造謠。如今「網軍們與他們的產地」卻遭翻出，邱顯智指出，這不是第一次，上週行政院記者會的牛肉麵背板，早在10月底就在網路意見領袖與匿名粉專有類似露出，記者會只是把經過測試的梗圖，轉為行政院的正式立場，在院會做主題呈現，而院會後記者會的主題，絕不是丁怡銘一人可以決定。

前行政院發言人丁怡銘。（資料照／政院提供）

邱顯智說，丁怡銘固然白目嘴賤，但是他扛起全責，掩護躲在後面的行政院高層，更凸顯行政院高層的逃避推諉，誰站在丁怡銘、周家鴻的背後，答案不言而喻，且這些問題，行政院祕書赴立院報告時完全沒有回答。

丁怡銘請辭後，行政院李孟諺秘書長暫代發言人。邱顯智認為，李孟諺只是到立院擦屁股扛砲火，轉述李說法，可能加入相關群組，參與梗圖的上菜過程。

邱顯智酸說，為讓李秘書長稍微有點概念，特別製圖，簡要呈現府院黨一條龍的網軍產業鏈，是怎麼從上到下，製造各種顛倒是非的網路梗圖。

邱顯智表示，這些不負責任的言論，，長期傷害行政部門的中立性，以及脆弱的民主言論市場，行政機關短期可能獲得網路輿論支持，但長期而言，只會造成社會的分裂與人民的不信任，因此要求李秘書長，未來行政院所屬人員製作的文宣圖卡，一定要標示產地來源，才能進行言論的溯源，而過去三個月內製作的不具名圖卡與流向，行政院務必給社會大眾一個明確的交代。

「網軍們與他們的產地」 面對到處流竄的假新聞、假訊息，唐鳳政委曾經說過：「行政院立場很簡單，我們（行政院）自己先不要造謠」。 曾幾何時，行政院已經變成網路梗圖的生產基地，甚至還有發言人室的機要人員，在上班時間製圖，透過網路意見領袖與... 由邱顯智發佈於 2020年11月16日 星期一

(中時新聞網)