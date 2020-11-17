高雄市長陳其邁17日宣布，將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，這批醫療級口罩特別印上高雄市徽、布拉提斯拉瓦省的省徽章。（高市府提供／林宏聰高雄傳真）

高雄市長陳其邁17日宣布，將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省，這批醫療級口罩特別印上高雄市徽、布拉提斯拉瓦省的省徽章，陳其邁強調「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping（台灣正在幫忙，高雄也是）」，WHO在世界衛生大會直播網頁封鎖「Taiwan can help」留言，「但無法阻撓國人突破留言封鎖的創意」。

陳其邁表示，歐洲地區疫情嚴峻，透過台灣駐斯洛伐克代表處方面得知，布拉提斯拉瓦省急缺防疫物資口罩，在代表處代表李南陽穿針引線下，高雄市主動表示願意捐贈30萬片醫療級口罩給布省，高雄在地口罩國家隊「南六企業」也共襄義舉，負責口罩生產製造。

事實上，10月23日斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）到高市府拜會，陳其邁首度釋出願意捐贈30萬片口罩給布省，博塔文當場表達誠摯感謝，雙方也對日後的交流合作有高度共識，未來希望能在防疫、經濟、文化等方面有更密切的往來。

陳其邁表示，國際上疫情持續蔓延，多國陸續宣布進入第二、第三波疫情並實施封鎖政策，而國內疫情相對穩定，因此高市府聯手口罩國家隊南六，生產口罩援助國際友人，期盼攜手共度疫情難關。

陳其邁特別指出，世界衛生大會（WHA）正在進行中，世界衛生組織（WHO）在臉書直播WHA頁面封鎖「Taiwan can help」相關留言，但無法阻撓國人突破留言封鎖的創意，不僅讓世界看到台灣的決心，更彰顯台灣防疫成果所受到的國際肯定。

(中時 )