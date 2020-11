高雄市長陳其邁17日宣布,將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省,這批醫療級口罩特別印上高雄市徽、布拉提斯拉瓦省的省徽章。(高市府提供/林宏聰高雄傳真)

高雄市長陳其邁17日宣布,將捐贈30萬片口罩給斯洛伐克首都所在的布拉提斯拉瓦省,這批醫療級口罩特別印上高雄市徽、布拉提斯拉瓦省的省徽章,陳其邁強調「Taiwan is helping, and Kaohsiung is also helping(台灣正在幫忙,高雄也是)」,WHO在世界衛生大會直播網頁封鎖「Taiwan can help」留言,「但無法阻撓國人突破留言封鎖的創意」。

陳其邁表示,歐洲地區疫情嚴峻,透過台灣駐斯洛伐克代表處方面得知,布拉提斯拉瓦省急缺防疫物資口罩,在代表處代表李南陽穿針引線下,高雄市主動表示願意捐贈30萬片醫療級口罩給布省,高雄在地口罩國家隊「南六企業」也共襄義舉,負責口罩生產製造。

事實上,10月23日斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文(Martin Podstavek)到高市府拜會,陳其邁首度釋出願意捐贈30萬片口罩給布省,博塔文當場表達誠摯感謝,雙方也對日後的交流合作有高度共識,未來希望能在防疫、經濟、文化等方面有更密切的往來。

陳其邁表示,國際上疫情持續蔓延,多國陸續宣布進入第二、第三波疫情並實施封鎖政策,而國內疫情相對穩定,因此高市府聯手口罩國家隊南六,生產口罩援助國際友人,期盼攜手共度疫情難關。

陳其邁特別指出,世界衛生大會(WHA)正在進行中,世界衛生組織(WHO)在臉書直播WHA頁面封鎖「Taiwan can help」相關留言,但無法阻撓國人突破留言封鎖的創意,不僅讓世界看到台灣的決心,更彰顯台灣防疫成果所受到的國際肯定。

(中時 )