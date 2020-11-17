學生時代的交往對象似乎難走到最後？一名網友發現，周遭朋友中僅1成的人畢業後仍在一起，多數人都在2年內分手，讓他非常好奇背後原因。而貼文也引起討論，網友分析出三大關鍵因素，出社會後兩人的共同未來是個大考驗，如果能在感情被消耗殆盡前找到工作，也許就能度過難關，若來不及那就只能說抱歉了。

網友在PTT上分享，台灣人在國高中階段每天忙讀書，直到上大學才有機會喘息，也因此多數人的戀情是在大學期間萌芽，但奇怪的是，明明大學時談戀愛是最單純的，彼此也都經歷過許多風雨，但他周遭超過20對以上的大學情侶，畢業後還走在一起的竟不到1成，多數人也多在畢業2年內就分手。

原PO表示，明明之前都在一起5至6年了，甚至還有10年的，但大學畢業後說分就分，然後出社會以後的交往對象，明明都不如學生時代交往的那麼深入認識與了解，但卻很多人會突然選擇步入婚姻，讓他很好奇「為何大學時代的情侶多以分手收場呢？」

貼文立刻引發網友討論，「在學校還沒有事業影響」、「學生時代對男方的硬條件價值感受尚未很深，加上認識的對象較侷限，工作後更頻繁遇到更高位階的男人時，與剛出社會的相比差多了」、「一方升學、另一方出社會的分手機率幾乎100%」、「理想很豐滿，現實很骨感」、「大學哪有什麼風風雨雨？出社會才是現實的考驗」。

另有網友整理出「三大關鍵原因」包括「對社會認識不足」、「對對方認識不足」以及「對自己認識不足」。大學畢業後會面臨到許多現實面的考量，男生有兵役問題，女生較早入職場，兩人共同的未來在哪裡將是最嚴峻的考驗，而這段沒有任何保證的時間，其實分分秒秒都是在消磨過去累積的愛情，若能在感情消耗完前順利找到工作、步入軌道，就能度過這個難關，但如果來不及，「那只能說抱歉」。

該網友也補充，兩人到底是否適合彼此，也會被拿出來重新檢視，過去只要我很喜歡他就夠了，現在包括價值價值觀、家庭經濟和處事態度等因素，都會被納入考量彼此是否合適，因此也不再像學生時期，只要很喜歡就可以了

(中時新聞網)