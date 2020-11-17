網紅青青疑似仙人跳Youtuber放火鬧上法院，導致形象大傷，遭剔除JKF女郎票選。沉寂一段時間後，她回歸社群平台與粉絲互動，將先前的道歉文刪掉，16日再重新發道歉文，「讓社會大眾觀感不佳，也讓支持我的朋友們失望，在此先誠心誠意地說一聲『對不起』」並透露近日去動雙眼皮，大方曬出對比圖。

青青解釋她已配合警方完成筆錄，案情進入司法程序，無法再多加討論，盼請外界諒解。她也向捲入事件的雙方道歉，「關於情感的事並沒有處理好，但我並沒企劃或參與任何非法行為，也相信法律會還我清白。做錯事情就要面對，接受批評我也成長了很多，希望大家能給我機會證明。」

青青也在限時動態PO出縫雙眼皮的成果，她說自己貼雙眼皮貼8年，眼皮已經鬆弛，會壓著睫毛摩擦到眼球導致發炎，才在10月時預約動刀，近日完成手術，目前復原情況良好。

有網友詢問青青原本是否為單眼皮，她大方的曬出整容前的照片，「內雙被我貼到鬆弛，完全沒有貼雙眼皮的樣子」從照片中可以觀察到，除了眼皮有差異，其餘地方都沒有太多變化。

(中時新聞網)