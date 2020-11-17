歌手蕭敬騰日前出席活動時透露，因為運動，體脂肪從9％降到5％。真有可能這麼低嗎？體脂肪愈低就愈好嗎？體脂肪該怎麼測量才準確呢？

體脂肪愈低愈好？ 醫師：沒有脂肪活不下去

減重除了減體重，還要看體脂肪，看減的到底是脂肪還是肌肉。但體脂肪真的愈低愈好嗎？台大醫院北護分院家庭醫學部主治醫師楊昆澈指出細胞的構造、內分泌、身體的化學反應都跟脂肪有關，體脂肪的存在自有其功用，「簡單說，沒有脂肪的人無法存活。」

一般來說，女生體脂肪20～30％都算正常，男生大約落在15～25％之間。而女性必須留意，假使體脂降到20％以下、甚至更低，雌性激素可能開始停止分泌，類似停經現象，皮膚出現皺紋、容易骨質疏鬆。也有些女生可能原本體脂40％，減到30％就開始出現生理期的問題，可能和過度節食有關，建議先就醫找出原因，評估是否改變減重方式，或者服用口服避孕藥讓經期恢復正常。

如果體脂率過低，有可能影響健康。(示意圖/Pixabay）

敦仁診所院長蕭敦仁指出，女性過了30歲，體脂超過27％就算過多，30％可能已經有肥胖問題，即使外表看起來纖細，如果沒有控制，體脂率還是會偏高，建議還是要盡早調整飲食和運動習慣。

然而楊昆澈也指出，體脂率是一個參考範圍，目前並沒有絕對的標準，「例如女性更年期後體脂率會比更年期前高，但高出多少是正常的目前沒有定論，」楊昆澈也說，肥胖最原本的定義就是體脂肪率，但因為體脂率沒有絕對標準，所以才會出現BMI、腰圍等間接的測量方式。

每次數字都不一樣 該怎麼量體脂才準確？

即使如此，體脂率還是有其參考價值，可以看減重的效果，但也有許多人困擾，家裡跟健身房量的數值都不一樣，到底怎麼量才準確呢？

楊昆澈指出，市面上體脂測量儀器是用電阻的方式，肌肉、水分、脂肪的電阻都不同，當機器發出電流碰到組織產生電阻，機器依電阻來計算脂肪，但每個廠牌的計算方式都不同，所以產生的數值也會不同。

除了廠牌，測量當下身體的狀態也會影響測量結果。所以楊昆澈建議，可以用同一台機器、同一個時間、同一種身體狀態下測量，例如都在運動之後，或早餐飯前空腹、尿液排空後測量，這樣才有比較的意義。

除了體脂機，現在用來測量骨密度的雙能量X光吸收儀（dual-energy X-ray absorptiometry，簡稱DXA）也被能用來測量體脂肪，楊昆澈指出，在X光下，肌肉、骨骼、脂肪的成像都不同，可以看到脂肪的分布和比例，比一般電阻類型的體脂機更精確。

在居家或健身房測量體脂肪，有可能因為廠牌、計算方式、身體狀況等因素而有不同的結果。(示意圖/Pixabay）

楊昆澈也指出，DXA使用較不便，目前大多用在研究上，雖然目前也有醫療院所和健檢中心使用，但必須到院才能做，且有X光輻射暴露的問題，「除非特殊需要，否則一般人在相同的條件下用體脂機測量，一樣能看出身體的變化，例如體重減輕了但體脂沒有下降，就可能是減到肌肉，就要調整運動方式。」

「減脂」沒有建議速度 健康減重體脂自然會下降

日前藝人Selina受訪時也說，短短3個月體脂率從30％降到21％，減體脂是否又和減體重一樣，有合理的速度？楊昆澈指出，減體重有建議的速度，大約是每週0.5～１公斤，但體脂沒有這類的說法，且目前減重的臨床研究的成效評估，還是以體重的減少為主要目標，而非體脂率。

蕭敦仁也表示，合理的減重速度看的是體重，並非體脂。不過一般來說，如果減去的體重其中80％來自脂肪，肌肉只減去20％，會是比較理想的減重成果。楊昆澈也說，減重過程中能維持規律運動、飲食均衡、攝取充足蛋白質並限制熱量，那麼這樣「健康」地減重可預期的是可以減掉比較多的脂肪和水，就不用擔心流失的是肌肉。

(中時新聞網)