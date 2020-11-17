新婚的舞蹈老師KIMIKO日前因分享喝珍奶要大小珍珠混合、珍珠過水，原本想放閃她和老公的祕密特調，卻意外身陷「混珍洗珠」風波，KIMIKO遭網撻伐，甚至有人威脅「找80男輪X你」，隨著警方抓到留言的男子後，KIMIKO昨（16日）也在網上感慨發文了。

身陷「混珍洗珠」風波的KIMIKO，引起網友撻伐，甚至有人失控留言「我幫妳找80位男生輪X妳」，讓KIMIKO和新婚老公王家玄氣炸報警，隨後警方逮到涉嫌恐嚇的34歲張姓男子，他聲稱就是看不慣KIMIKO「欺負台灣人、奧客」，並沒有要真的犯案，但張男曾多次因網路發表偏激言論遭警函辦。

KIMIKO昨晚在臉書提到：「遇到親切可愛又有禮的辛勞店員定幫宣傳以表感謝，有幸收到商家的愛護好意必po文讓更多人有機會認識用心店家」，而她也指出：「多年以來我對所有言論都是尊重以對」，但KIMIKO強調，理性面對不代表就該遭受惡害。

KIMIKO不滿寫下：「公然對女性使用這麼嚴重的犯罪字眼！威脅加害她人的身體、生命自由！且已是慣犯，還不願認錯！試問有誰可以接受？」不過KIMIKO也感謝警方火速逮到嫌疑犯，接下來該案並將交由司法處理。

(中時新聞網)