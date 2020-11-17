美國電動車大廠特斯拉終於將納入標普500指數。標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）周一宣布，特斯拉將於12月21日周一開盤前納入標普500指數。

受此消息激勵，周一特斯拉盤後股價飆漲13.65%，投資人看好即將調整持股部位的指數型基金將買進510億美元特斯拉股票。

基於周一收盤價，市值達3868.29億美元的特斯拉將成為該指數市值前十大的個股，其市值已經大於該指數95%的現有成分股。特斯拉周一股價收跌0.1%，為408.09美元。

不過，標普道瓊指數公司表示，特斯拉可能分為兩批納入，使投資基金更容易消化。由於特斯拉的市值過於龐大，在另一份新聞稿中，標普道瓊指數公司要求投資人提供意見，以決定是否應於12月21日一次全部、亦或分兩次納入特斯拉，若分為兩次入，則第一批將提前一周納入。

特斯拉將是近十年來，納入標普500指數權重最大的成分股之一，料將帶來該指數歷來規模最大的資金交易之一。根據標普道瓊指數公司提供的資訊，特斯拉納入標普500指數，意味著追蹤該指數的投資基金必須出售價值約510億美元的標普500指數成分股股票，並將這些資金用於買進特斯拉股票，如此其投資組合才能正確反映該指數。特斯拉權重將佔該指數約1%。 此外，試圖擊敗標普500指數表現的積極型投資基金將被迫決定是否購買特斯拉股票。此類型基金另外管理著數兆美元的資產。

特斯拉此前已經達到納入標普500指數的標準，包括連續4個季度實現GAAP獲利，投資人對其加入標普500指數寄予厚望，惟標普道瓊指數公司在9月份的成分股調整時仍將其拒於門外。

特斯拉第三季營收達到87.7億美元，並連續第5個季度實現獲利。此外，該公司第三季交車數達到13萬9,300輛，創下歷史新高。儘管特斯拉的產量僅是豐田、福斯與通用等競爭對手的一小部分，但其今年來股價上漲約450%，已經成為全球身價最高的汽車製造商。

(時報資訊)