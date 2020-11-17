有鑑於每日確診人數，已持續4天都超過200位，韓國政府今(17)日決定將在大首爾地區，將社交距離規範提升至1.5級，希望藉此能遏阻新冠肺炎散播。

韓國國務總理丁世均於首爾中央災難暨安全應對總部(Central Disaster and Safety Countermeasure Headquarters)表示，過去一個星期，大首爾地區平均每日確診人數已破百，對抗新冠病毒已面臨重大危機時刻。丁世均補充，19日起將防疫措施從目前1級調升至1.5級，或許會給大家生活帶來些許不便，做小生意的民眾可能會更難做，但若現在不果斷做出一些決定，怕日後會有更大危機。

事實上，新冠肺炎藉著零星或社區感染，早已在全韓國漫延開來，新冠確診人數已連續4日都超過200位。據悉，目前只有調升首爾首都圈防疫級別，至於江原道並未同步升等。韓國政府表示，非首都圈雖未同步調高防疫等級，但也不能就此鬆懈，一定要嚴格遵守規範，方能克服難關。

韓國對疫情不同，給予5種不同等級規範，之前社交距離都維持在第1級。但在第1等級規範下，韓國人民也不能鬆懈，必須得遵守基本規範，如適時要戴口罩，不建議500位群眾齊聚等。到時在1.5等級規範下，為保持適當社交距離，屆時只能有三分之二學生能到學校上課。

(時報資訊)