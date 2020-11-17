工紙大廠榮成(1909)受惠工紙市場需求回溫、兩岸紙廠稼動率恢復正軌，2020年第三季營運顯著由虧轉盈，稅後淨利3.2億元、每股盈餘（EPS）0.26元。累計前三季稅後淨利4.34億元、年增達54.2倍，每股盈餘0.36元，法人看好榮成第四季旺季營運可望持續增溫。

榮成第三季合併營收119.14億元，季增21.99％、年減1.3％，為今年高點。毛利率16.05％、營益率6.28％，遠優於第二季12.35％、1.35％及去年同期12.94％、2.45％，分創今年來及近9季高點。

在本業營運顯著回升帶動下，榮成第三季歸屬母公司稅後淨利3.2億元、每股盈餘0.26元，較第二季虧損0.38億元、每股虧損0.03元及去年同期虧損0.88億元、每股虧損0.07元顯著由虧轉盈，回升至今年高點、亦為近3年同期高點。

累計榮成前三季合併營收286.61億元、年減18.99％，為近4年同期低點。但營益率14.71％、營益率4.39％，優於去年同期12.82％、2.96％。配合業外虧損減少23.93％，歸屬母公司稅後淨利4.34億元、年增達54.2倍，每股盈餘0.36元，優於去年同期0.01元。

榮成第三季營運表現顯著好轉，主要受惠下半年兩岸造紙廠稼動率重返正常水位，市場需求明顯回升，配合工紙售價成長幅度優於廢紙，使整體營運表現擺脫谷底。榮成第三季工紙營收達80.37億元，季增達23.15％、年增達13.87％。

同時，兩岸紙廠稼動率提升，亦使榮成工紙部門營運恢復獲利，第三季營業利益4.04億元，較第二季虧損1.06億元及去年同期虧損1.55億元大幅由虧轉盈。紙箱及廢紙部門營業利益同步提升，亦挹注整體營運動能。

隨著時序步入工紙需求旺季，榮成10月自結合併營收41.79億元，月減0.24％、年增5.1％，但營益率達6.98％、登近7月高點。歸屬母公司稅前淨利達1.74億元，季增達41.2％、年增達1.11倍，稅前每股盈餘0.14元，雙創近21月高點。

(時報資訊)