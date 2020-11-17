成功大學22歲劉姓男大學生，17日凌晨疑因感情困擾在台南市北區東豐路租住處尋短，台南市政府消防局據報到場後，發現劉生已無生命跡象，經送成大醫院急救，直到上午6時多仍宣告不治身亡，目前全案正由檢警調查中。

今天凌晨3時50分左右，消防局119勤務中心據報，指位於北區東豐路的出租套房內，有大學生尋短。救護人員到場後，發現該名學生已經沒有呼吸心跳，經救護車緊急送往成大醫院急救，仍宣告不治。

警方初步調查，死者是成大中文系四年級學生，租住在出租套房的4樓，房東因發現劉生屋內水龍頭漏水，經呼叫劉生不應後，直接開門察看，才發現對方已經不醒人事，隨即通報119處理。

據查，劉生近來因感情困擾，被校方列為關懷對象。是否因感情輕生，正由警方調查中。

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