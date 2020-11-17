恐怖情人現形？台北市一位陳姓黑幫小弟自稱「北投陳零九」，平時賣毒咖啡包維生，該男遭前女友控訴騙財又騙色，前女友小T（化名）表示日前赴約時，被該男載到陽明山公墓軟禁5小時，更恐嚇要讓她葬身山區，小T趁隙逃跑後隨機報警求救。

據《三立新聞》報導，小T控訴，她和陳男提分手後，他就不停糾纏甚至出言恐嚇，小T語帶顫抖地訴說陳男曾說要「拔掉她指甲」、「拿針插」等駭人言語，也會傳槍枝、開山刀的照片，讓小T感到非常害怕。

4日時，小T在凌晨時前往士林與陳男赴約，卻被其載往陽明山上的公墓，路途上陳男不停言語恐嚇，更將小T的手機摔爛，並限制行動，口出狂言要讓她魂斷山區，精神凌虐至少5小時，最後小T趁隙逃跑下山，隨即報警求救。

陳姓男子為北投一間電器行小開，父母平時為人敦厚，小T為求自保報警外，也聯繫上前男友家人，不料其父母卻回應早已與兒子斷絕2個月以上，母親更說「不想聯絡了」等語，讓小T看傻眼。

據悉，陳姓男子在過去曾因竊盜罪而入獄8年，更生後便對外佯裝自己地位很高，臉書上也全是炫富裝闊的貼文，實際上陳男僅是販售毒咖啡包，替大哥跑腿的小弟。

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(中時新聞網)