日本傑尼斯男星近藤真彥，最著名的事蹟就是背著日本女神中森明菜，同時劈腿玉女偶像松田聖子和香港天后梅艷芳，導致女方情緒崩潰到自殘，因而獲封「日本第一渣男」的稱號，1994年他和圈外女友結婚生子，正當外界都以為他浪子回頭，日前又被爆出他有婚外情，對此，近藤真彥所屬事務所也回應了。

近藤真彥日前被爆出有婚外情，還持續長達5年時間，今年5月他還和小三同遊沖繩，原本洗白的好爸爸形象瞬間崩毀，17日近藤真彥也首度承認出軌，坦承自己做了背叛家人的事情，他會負起全責，退出所有演藝活動，事務所也宣布，對他處以無限期暫停活動懲罰。

近藤真彥過去和中森明菜的戀情鬧得轟轟烈烈，本以為他婚後會浪子回頭，他也試圖以好爸爸和好丈夫挽回形象，2007年兒子出生時，還解釋了兒子取名為「轟丞」的原因，是因為他很喜歡車子，「轟」上面的車指的是孩子，下面2個車則是他和妻子。

近藤真彥和女社長高爾夫球約會。(圖/翻攝自週刊文春)

沒想到11日竟傳出，他和31歲女社長大搞不倫，且在初次見到對方時，就不顧對方已經有同居男友，展開猛烈追求，兩人愛得甜蜜，甚至在疫情最嚴重時，相約同遊沖繩，讓他的形象再度跌落谷底。

(中時新聞網)