被譽為奇蹟醫師的陳衛華，32歲的那一年罹患骨癌，血糖高達130，卻未正視血糖問題，42歲又發現罹患腎臟癌，4年後甲狀腺癌、血癌，接連罹癌不但沒有打倒他，還讓他開始鑽研健康關鍵。

自稱從小喝汽水長大的他，年輕時千杯不醉又熱愛美食，應酬不間斷，其實已經悄悄的影響身體狀況，甚至得了糖尿病而不自知。抗癌成功後將生活回歸到單純，連血糖都是模範生，他吐露，「治療、均衡飲食、生活習慣才是健康的關鍵。」

高血糖死亡危險因子冠軍 六成糖尿病患死於心血管疾病

台灣有230萬人罹患糖尿病，平均每5小時就有1人因此死亡。陳衛華醫師表示，高血糖其實是死亡危險因子第一名，它會使導致胰島素阻抗，進而使血中游離脂肪酸升高，造成高血脂；因為血液中的低密度膽固醇被巨噬細胞吞噬後，會在血管壁上成為泡沫細胞，使血管硬化，進而導致各種大小血管疾病。

再加上合併有高血壓、高血脂，容易引起動脈粥狀硬化，醫師提到，若供應心臟血液的冠狀動脈發生血栓，就會造成心肌梗塞、主動脈剝離甚至猝死，有六成以上的糖尿病患死於心血管疾病。

洗腎並非吃降糖藥 控糖不佳傷害腎臟才是主因

很多人認為吃藥會敗腎，才需要洗腎，陳衛華醫師強調這是錯誤的，血糖超標傷害腎臟，使腎絲球過濾率下降，若無法妥善控制，逃避治療，反而會造成後期治療困難。陳衛華醫師指出，一般建議糖化血色素要控制在7%以下，他在門診中都嚴格要求要在6%之下，「糖化血色素減少1%，可以減少14%的心血管疾病、37%的視網膜病變、43%洗腎風險！」

陳衛華醫師笑稱自己現在都粗茶淡飯，血糖超標準。(圖/健康醫療網提供)

【關鍵1】飲食不控制 吃藥也無效

最重要的關鍵還是飲食控制，他強調「飲食不調整，吃再多藥也沒用」，陳衛華醫師笑稱自己現在都粗茶淡飯，血糖超標準，「我都跟病人說，只能吃芭樂、番茄、蘋果、梨子、酪梨，其他都不行。標準不是吃起來甜不甜，而是釋放甜度的速度。」

【關鍵2】選擇保健品 了解作用、科學認證

除了飲食控制、快走之外，他自己每天必吃的保健品有酪梨油、苦瓜胜肽、褐藻醣膠加三價鉻，陳衛華醫師表示，選擇保健品，一定要了解作用，擁有科學認證、實驗報告等，對自身較有保障。像在研究中發現，高穩定藻褐素合併台灣小分子褐藻醣膠，除了能有助減少胰臟ß細胞凋亡，並增加胰島素生成，達到細胞生成及修復作用，進而輔助糖尿病治療；同時，高穩定藻褐素亦可抑制粒線體凋亡，保護腎臟。

【關鍵3】控糖321 遠離死亡風險

陳衛華醫師將自己罹病的心路歷程，撰寫成「奇蹟逆轉 抗癌30年更健康：癌症治療與完全修復的關鍵」，他提醒民眾，除了積極控糖，也要定期驗尿及注意心臟狀況，並牢記「控糖321」原則：

血糖監控3指標：HbA1c、餐前（空腹）血糖、餐後2小時血糖

腎臟功能2注意：定期驗尿確認蛋白尿（UACR）、腎絲球過濾率（eGFR）指數變化

心臟衰竭1預防：別因為尚未發生心血管疾病或沒有相關症狀而輕忽高死亡風險。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)