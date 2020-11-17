金門警方除增加校園和學生租住處四周巡邏密度，避免出現治安死角外，也與銘傳大學金門分部及金門大學合辦安全座談會。（警方提供）

台南發生馬來西亞籍女大生命案，金門警方除增加校園和學生租住處四周巡邏密度，避免出現治安死角外，也與銘傳大學金門分部及金門大學合辦安全座談會，並安排防身術教學指導，強化外籍學生的自保能力。

警方派員前進校園，銘傳大學金門分部馬來西亞籍28名、香港籍3名、泰國籍1名及印尼籍1名共33人參加；金門大學則有大陸籍11名、馬來西亞籍16名、香港籍9名、泰國籍8名、印尼籍24名、新幾內亞籍1名及阿根廷籍1名共70人參加。

縣警局主任秘書李智源率刑事警察大隊、少年警察隊、行政科、秘書科、勤務指揮中心及轄區分局，就預防性侵害、親密關係暴力應對、性騷擾應對及報案機制進行人身及校園安全宣導，並由警察局教官實施防身術教學，提高自身警覺心，並爭取時間與空間逃離現場。

警方說明，目前除針對校園和學生校外租住處四周，進一步增加巡邏密度外，也提高「熱點」錄影監視系統的覆蓋率及妥善率，藉由科技設備減少治安死角。

(中時 )