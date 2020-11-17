飛官朱冠甍10月29日駕駛F5E戰機不幸墜海殉職，就在今天舉行公祭的同時，測量船奧黛麗絲號，也在昨天駛抵台東加路蘭外海的失事地點進行探測及打撈作業。

F5E戰機失事墜海後，因為海況不佳，一直未進行打撈作業，今天上午殉職飛官朱冠甍告別式在志航基地舉行，海象也趨於穩定，奧黛麗絲號鑽探測量船昨天晚上駛抵加路蘭海域，進行探測及打撈作業。

只見該測量船在周邊海域打轉，應該是在進行定位，附近釣客說，當地海域都是礁岩地形，飛機殘骸可能會被卡住，雖然離失事已隔了20天，還是有希望打撈到戰機殘骸。

奧黛麗絲號抵達墜海點 打撈F5E戰機

據了解，奧黛麗絲號（Polaris Australis）是台灣第一艘自主設計的鑽探船，全長58公尺，鑽探深度可達海床下120公尺，搭載價值約1.5億元鑽塔，並有兩組價值不斐的自動定位系統DP2，可在海上固定船隻執行鑽探、全取樣與現地測試，船體內部並設置有實驗室，屬於以近海工程施工為目的之多功能工程船。

(中時 )