疫苗利多激勵，周一美國原油期貨反彈3%；美國製藥公司莫德納(Moderna)宣布，所研發的新冠疫苗於初步試驗結果顯示，有效性可達到近95%，並計畫在未來幾周內，向美國食品藥物管理局(FDA)申請批准該疫苗用於緊急用途。

此外，數據顯示中國10月份平均煉油加工量，年增6.9%創下歷史新高；加上產油國聯盟(OPEC+)於10月份減產協議執行率為96%，規模約770萬桶/日，並針對原訂於明年1月實施的原油增產計畫，預計先暫緩至少三個月，藉此因應新冠疫情所帶來的衝擊，激勵投資人信心；其中美國原油漲幅3%，倫敦原油漲幅2.4%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲1.21美元，報每桶41.34美元；12月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.23美元；12月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.15美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲1.04美元，報每桶43.82美元。(商品行情網)

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