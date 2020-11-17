繼輝瑞之後，莫德納(Moderna)新冠疫苗測試的正面數據結果，再次提振了投資人對經濟快速復甦的信心，以及亞洲復甦的跡象，推進歐股收高。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲4.56點或+1.18%，為389.74點，站上超過八個月的高點。在油價上漲之下，石油股領漲4.1%，銀行股漲3.1%次之。

莫德納成為本周第二家宣稱高有效性的試驗疫苗藥廠。CMC市場分析師指出，如果有更多的公司宣稱開發的疫苗具有高療效，將有更多樂觀投資人預見走出疫情的趨向。

西班牙外換銀行(BBVA)大漲16%。PNC金融服務集團表示，將以116億美元現金買下前者的美國業務。

歐洲央行副主席Guindos周一對歐元區銀行提出要求，銀行應使用資金緩衝來吸收損失，而又不去妨礙到實體經濟的信貸活動，並補充指出疫情的復甦需要時間。

中國十月工業產出上升優於預期，零售銷售上揚也提振市場信心。

沃達豐周一收漲6.7%。儘管當前疫情影響公司動能，然沃達豐亦表示對全財年的表現提高信心。

義大利支付業者Nexi上漲0.5%。該公司宣布以78億歐元收購北歐重要支付業者Nets，此亦為該公司近六周以來第二度出手收購歐洲同業。

(時報資訊)