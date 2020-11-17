周一芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨連二日上漲，主要受中國的強勁需求以及數據顯示美國大豆壓榨步伐觸及上個月創歷史新高，引發市場對油籽供應減少的擔憂，玉米因強勁的出口需求前景而勁揚，小麥跟隨玉米和大豆走高。

上周美國農業部（USDA）的預測報告，是七年來的季末供應最緊張之際，另外，COVID-19疫苗的消息，拉台能源和股市上升，亦為穀物提供了支撐；大豆出口仍保持強勁，因美國農業部上周報告超過220萬噸的出口，其中約四分之三運往中國，強勁的需求引發市場對油籽供應減少的擔憂，另外，阿根廷和巴西部分地區降雨優於預期，恐限制玉米和大豆的收成。

終場1月大豆漲5.5美分，報1153.5美分，12月小麥漲4.5美分，報598美分，12月玉米漲5.75美分，報416.25美分，12月黃豆粉漲0.3美分，報37.43美分，12月黃豆粉漲1.2美元，報389.3美元。(商品行情網)

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