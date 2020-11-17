台積電美國存託憑證（ADR）收高6.49%，收在99.27美元，再創新高紀錄，台積電(2330)今天股價同步開高，早盤開漲18元達502元，股價最高506元再創新高，且市值同步再創13.12兆元新高水準。

美股費半指數勁揚再創新高，台積電ADR收高，盤中一度衝過100美元，終場收在99.27美元，漲6.05美元，漲幅6.49%，換算每股為台幣571.99元；帶動台積電今天股價開盤再度創下歷史新高，開盤直接突破500元，達502元，漲18元，漲幅逾3.7%，市值攀高至逾13兆元。

外資上周三對台積電轉賣為買，近四個交易日共買超台積電48797張。

台積電在智慧型手機銷售成長帶動，第4季營收可望達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，可望續創歷史新高，全年營收也將成長3成。

隨著大客戶包括高通（Qualcomm）、超微（AMD）、聯發科與輝達（NVIDIA）需求暢旺，台積電明年上半年營運成長動能仍在。

台積電美國存託憑證（ADR）近兩日頻創新高紀錄；激勵今早開盤即創下股價新高紀錄，市值同步締新猷。

(時報資訊)