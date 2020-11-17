經濟數據強勁，帶動周一亞洲天然橡膠期貨全面止跌回升；其中日本橡膠彈升逾1%，受日本第三季度強勁的經濟增長數據，以年率21.4%，高於平均市場預測的18.9%；另外，中國10月工業生產較去年同期增長6.9%，超出分析師的預期，提振買盤回補，亦推升期膠走高。

大阪OSE交易所-指標4月期貨漲1.2%，報每公斤238.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 12月期貨漲2.5%，報每公斤248美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲1.9%，收於每噸14655元人民幣。

亞洲現貨市場也全面收漲，受助於國際原油反彈上漲支撐，主要是石油輸出國組織OPEC+將繼續抑制產量。

其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲近0.8%，報每公斤70.85泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲近1%，報現貨價每公斤161.55美分。(商品行情網)

(時報資訊)