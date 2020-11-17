隨著冬季將至，美國新冠疫情逐日惡化，據霍普金斯大學統計全美至17日已有1100萬人確診、24.7萬人病歿。不過競選連任失利的美國總統川普一再拒絕認輸並不願政權轉移，讓民主黨總統當選人拜登警告，不願意接受大選結果而拒絕讓政權過度，不僅阻礙未來的拜登的防疫小組盡快在全國分發疫苗，且雙方不合作，會有更多美國人死亡。

民主黨總統當選人拜登警告，川普不願意接受大選結果而拒絕讓政權過度，不僅阻礙未來的拜登的防疫小組盡快在全國分發疫苗，導致更多美國人死亡。

美聯社指出，當前政府與未來政府之間的合作一向是美國和平政權轉移的重要因素；而在新冠疫情肆虐全美之際，此一點顯得更為重要。拜登表示，當前新冠疫苗取得了巨大進展，並表示如果他的團隊要等到明年就職才能了解當前政府的分發疫苗計畫，根本是完全落後了。

據美國有線電視新聞網報導，由於川普任命的總務署拒絕展開法律上規定必要的過渡程序，讓拜登團隊無法獲得必要的預算、情報簡報與各聯邦政府機構之間的聯繫。拜登對此表示當前雙邊合作至關重要，希望在明年1月20日正式就職前，川普能擺開成見、盡快展開合作。

拜登同時也批評川普拒絕與國會就疫情衝擊相關經濟補助與失業補助展開談判，特別疫情更為嚴峻的冬季即將到來，稱「總統仍在打高爾夫、啥也不做，可真是超出我的想像了」。

此外，拜登也稱讚下令要求戴口罩的共和黨州長們，但也抨擊川普的防疫愛將阿特拉斯（Scott Atlas）竟然公開鼓舞人民要對抗戴口罩規定，並稱戴口罩才是真正的愛國行為。

(中時新聞網)