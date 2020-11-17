奧黛麗絲號抵達墜海點，打撈戰機 09:582020/11/17 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 https：／／youtu.be／32IYyeMf2RI (中時 ) #戰機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趨勢科技點出兩徵兆 防範釣魚詐騙 04:102020/11/17 產業．科技 訂閱式租賃 租車業新藍海 04:102020/11/16 產業．科技 日研發新世代戰機 前防相：為台海、釣魚臺緊急事態做準備 02:052020/11/16 軍事 創水下千米撈黑鷹與F-16 「寶拉麗絲號」現蹤打撈F-5E戰機 09:062020/11/17 政治 台積電衝破500元新天價 台股早盤強攻13777點創新紀錄 09:032020/11/17 財經 企業海捐10萬加菜金 讓關懷據點長輩笑咪咪 13:482020/11/16 寶島 大師的手藝課 黃麗淑傳承漆藝 04:102020/11/17 藝文副刊 林鄭月娥抵達油麻地 視察火災狀況 09:362020/11/16 兩岸 大師的手藝課 人間國寶黃麗淑傳漆藝 18:382020/11/16 寶島 國父紀念館站2號出口電扶梯增設完成 17日重新開放 15:022020/11/16 寶島 軍事熱門新聞 伊朗24億要他人頭 川普稱敢鬧就打 - 軍事 奧黛麗絲號抵達墜海點 打撈戰機 - 軍事 漁船雷射攻擊 澳軍直升機南海迫降 - 軍事 羅斯福號的教訓 最容易感染新冠肺炎的艦上單位出爐 - 軍事 日本展示川崎P-1反潛機 將替代P-3C - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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