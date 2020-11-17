全球雲端資安解決方案領導廠商趨勢科技宣布其混合雲防護已與最新上市的AWS Gateway Load Balancer服務整合，可讓客戶輕鬆部署、擴充、管理Amazon Web Services上的第三方虛擬閘道。客戶能以自動擴充的方式使用其信賴的資安廠商（如趨勢科技）所開發的虛擬閘道，並透過訂閱服務的方式來持續達成資安要求。

在今日的經濟變局下，企業正迅速將基礎架構移轉至混合雲來滿足遠距上班的需求。Gartner在最近一份報告中指出，動態的雲端需要能自動隨著受保護的工作負載而調整的資安控管，因為光靠 IP 位址已經無法滿足資安的要求。Trend Micro Cloud One–Network Security與GWLB的結合，將提供符合雲端動態特性的防護。

趨勢科技雲端研究副總裁Mark Nunnikhoven（同時也是一名 AWS Community Hero）指出，為了維持IT順暢、達成法規要求、保護雲端內的複雜系統，資安是一項企業必須主動解決的問題。客戶需要一種能夠快速就能達成頻寬擴充需求並自動集中於建置網路防護的裝置。GWLB與Cloud One–Network Security的組合將協助資安團隊解決這項問題。

採用GWLB搭配趨勢科技來保護混合雲的資安團隊，除了將享有高可用性、擴充性以及負載平衡的優點之外，還能保有所有的產品功能和效益。

Amazon Web Services, Inc.的Amazon EC2網路副總裁Mayumi Hiramatsu表示，隨著企業將基礎架構移至雲端，企業也正在尋找可在網路拓樸內輕鬆新增、擴充、管理防護裝置的方式。趨勢科技是AWS進階技術夥伴，長期致力提供資安防護來協助客戶達成雲端共同分擔的資安責任。AWS Gateway Load Balancer與趨勢科技解決方案，即日起在AWS Marketplace上架，提供給29萬多家活躍用戶選購，為我們的共同客戶解決雲端網路資安需求。

(工商 )