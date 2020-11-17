呂晏緹自2019年擔任Pure Storage經銷業務副總後，負責經銷商管理與策略擬定，致力提供企業最優異且最適合的解決方案。即日起晉升為總經理，將帶領Pure Storage品牌價值投注在台灣各行各業中，為組織創造正向發展。

在加入Pure Storage之前，呂晏緹曾擔任Acer業務處長，也曾任職相關科技產業，長期推動政府、教育、醫療與金融等領域數位轉型方案，長達20年的科技業行銷、採購與業務的豐富經驗，呂晏緹的堅強實力與豐沛實務經驗將帶領Pure Storage持續為企業投入最佳能量。

呂晏緹從經銷業務副總晉升為台灣區總經理後，將更加重視與投資台灣市場，帶領Pure Storage持續精進現代化分析技術、強化AI在企業決策中扮演的關鍵角色、以及帶領擁有創新能量的儲存級記憶體及QLC快閃記憶體和逐漸成為主流的容器儲存，致力提供客戶最具簡易性、延續性和永續性的儲存效能與高品質服務。進一步協助Pure Storage客戶打造革命性的現代化資料體驗，創造最無後顧之憂的IT環境，引領企業走在最具前瞻性的創新改革大道。

Pure Storage專門協助現代化企業將資料轉化為價值，進而成為商業優勢。身為有史以來成長最快速的IT 企業之一，Pure Storage致力於協助客戶發揮資料的效益，並降低基礎架構管理的複雜性與成本。Pure提供的現代化數據體驗，使組織能夠在多雲之間，無縫地運行真正自動化的存儲即服務模型。Pure在B2B客戶滿意調查淨推薦分數（NPS）名列業界前1％，可見Pure Storage的客戶群擁有極高滿意度，並持續於世界各地擴大中。

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