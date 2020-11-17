國立故宮博物院跨足影視！故宮首部原創迷你短劇集「故事宮寓」，將千年古文物擬人化，邀請徐若瑄、張鈞甯等10位明星演出10件故宮文物，帶領觀眾了解故宮文物，也道出人們在疫情時期自娛、自樂、自癒的生命課題，預計12月底推出。

此劇共10集、各5分鐘，由金馬短片導演李芸嬋執導、蔡柏璋編劇，圍繞著一棟傍河公寓裡的十位住戶，其中一位不在家。在某個狂風暴雨的夜晚，一場突然的大洪水沖垮唯一聯外橋樑，讓公寓頓時成為孤島。九位住戶被迫停下日常腳步，試著用自己的方式回歸初心，重新傾聽內心的節奏。

其中，藝人徐若瑄變身明代沈周〈廬山高圖〉，飾演無法出門的旅遊部落客，想方設法偽出國，大玩創意神遊山水間；張鈞甯化身怪怪美少女，奇誕刻劃「剪刀找貓」都市傳說，呼應乾隆帝將宋代〈青瓷無紋水仙盆〉稱為貓食盆的有趣說法。

影后張榕容飾演唐代〈灰陶加彩仕女俑〉，終日梳妝打扮，盼著再也不會出現的情人，用淚水洗去花樣年華的青春苦澀；連俞涵詮釋晉代王羲之〈快雪時晴帖〉，飾演褪去一襲華服的女星，在暴風雨夜晚傳訊問候久未聯繫的友人。

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