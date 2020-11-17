美國威斯康辛州官員表示，如果川普團隊要求重新驗票，必須先支付790萬美元（約新台幣2.25億元）。

美媒預測拜登勝選、入主白宮，川普仍不願承認敗選，他的團隊在多個關鍵州興起訴訟，曾揚言要威斯康辛州重新計票，現在當地官員計算出相關費用，高達790萬美元（約新台幣2.25億元），而且必須事前繳交。

美媒4日預測拜登拿下搖擺州威斯康辛州10張選舉人票，川普團隊當時曾揚言要威州重新計票，路透社報導，據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）統計，威州開出99%選票，拜登以0.7%、相當於2萬張票數差距勝出。

根據威州法律，由於拜登的勝出幅度小於1%、但是大於0.25%，票數第2多的川普有權要求重新計票，不過必須事先繳交費用。

威斯康辛州選舉委員會（Wisconsin ElectionsCommission）官員沃爾夫（Meagan Wolfe）昨（16）日宣布，經過審慎預估，重新驗票威州320萬張選票的費用約為790萬美元。

她說為了遵守社交距離，本屆大選重新驗票的費用比4年前高出很多，在空間上面多了額外支出，不過他們至今尚未收到任何要求重新計票的請求。

川普團隊的法律顧問艾里斯（Jenna Ellis）表示，團隊目前仍在檢視威州當地的違規問題，未來對任何司法手段採取開放態度。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，如果要重新驗票，川普團隊最遲必須在當地時間18日下午5時以前提出申請並且繳交費用，重新計票的程序必須在12月1日以前完成，根據威州州法，那天也是威州選委會認證選舉結果的最後一天。

另據《紐約郵報》（New York Post）引述《亞特蘭大新聞憲政報》（Atlanta Journal-Constitution）報導，喬治亞州佛洛伊德郡（Floyd County）選務人員未上傳記憶卡中的選票，導致2,600張選票漏計，不過仍不足以翻盤選舉結果，只能縮小拜登領先的1.4萬票差距。

(中時新聞網)