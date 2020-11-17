中部某高中男學生小陳（化名）與校外男學生小林（化名）日前在放學闖入女廁發生性行為，遭該校某實習老師在隔壁間廁所偷錄影片，兩男發現後與老師發生爭執，該師藉故趕走小林，竟將小陳再帶回廁所，問說「想怎麼解決？」並撫摸他的下體，所幸最後小陳媽媽打電話來才脫困，法院判緩刑4年，須接受強制治療。

判決書指出，小陳與小林前年12月因互有好感，相約放學時候在女廁發生關係，但兩人過程中因發出聲響太大，被其他學生發現並通報老師，而該校一位到校實習不到半年的實習老師接獲通報後，竟不是當場制止或斥喝，而是到隔壁廁所隔間，偷偷用手機錄下2人性愛過程。

該實習老師被兩人發現偷拍後，隨即將自己反鎖在廁所內，兩學生不斷要求出來，他被迫出來後先下手為強，怒斥兩學生不該在學校發生關係，還辯解錄影是為了蒐證，不願交出或刪除影片，雙方一言不合，數度發生拉扯及口角衝突，他最後藉故將小林趕走，在一一盤問小陳詳細經過。

該實習老師問小陳希望如何解決此事？他將對方帶回廁所隔間，隔著衣服撫摸胸部，甚至把手伸進褲襠撫摸下體，最後小陳的媽媽打電話來，他才讓小陳離開；檢警事後在該師的手機中發現影片，法院依妨害祕密及強制猥褻罪分別判處5個月及8個月有期徒刑，准予緩刑4年，期間交付保護管束並接受強制治療。

(中時新聞網)