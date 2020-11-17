行政院發言人丁怡銘造假訊息誣指麵店使用萊牛後，媒體後續追出更多爭議。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，不必再講有的沒有的，寫有的沒有的，內心的自省才是改正。面對刑事局逕自認定丁怡銘未違反《社維法》，蘇貞昌僅說，讓刑事局獨立運作，他不評論。

丁怡銘因造假訊息誣指台北牛肉麵冠軍店使用萊牛，遭業者駁斥，儘管蘇貞昌為此四度致歉，但隨輿論反彈擴大，丁怡銘周日晚間宣布請辭。但他又在臉書自稱業者曾私下傳訊鼓勵他，痛批此事是在野黨的政治操作，但隔天就被業者公開打臉，強調未與丁怡銘聯繫。

為了丁怡銘事件多次對外致歉的蘇貞昌，今天上午赴立法院備詢前，被問到丁怡銘請辭的始末時，他意有所指地說，有錯就要認，有過就要改，「不必再講有的沒有的，寫有的沒有的」，內心的自省，才是改正，才能進步。

值得注意的是，對於有民眾向內政部檢舉丁怡銘造假事件，已涉嫌觸犯《社會秩序維護法》第63條第1項第5款的「散布謠言，足以影響公眾安寧者」處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰作裁定，但刑事局昨日在未傳喚當事人的情況下，逕自認定此事未涉及「惡、假、害」，暫不受理。

面對外界質疑刑事局吃案，蘇貞昌今天回應，有沒有犯法，由各該執法機關依據職權獨立運作，「我們不干預也不評論」。

(中時 )