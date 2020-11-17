海巡署以海軍沱江艦為藍本打造12艘雙船體巡防艦，首艘「安平號」今年4月下水後，日前陸續進行各項性能海上測試，順利達到極速43.1節（時速約80公里），創下國內各型艦海上紀錄，同時艦上配備由中科院研發的鎮海火箭彈也首次正式曝光，據了解，安平艦極有可能在明年漢光演習中進行雄二極雄三飛彈測試射，以驗證「平戰轉換載台」的功能，本刊取海上測試影片讓讀者一睹海上英姿。

直擊海巡雙船體巡防艦海測，明年漢光演習試射雄三飛彈。

直擊海巡雙船體巡防艦海測，艦艏甲板上已裝設鎮海火箭彈(黑色長方發射器)。(戴志揚翻攝)

根據海巡署規劃，雙船體巡防艦預計打造12艘，目前已經完成兩艘，第二搜預計也將在近期內下水，未來將可擔負「平戰轉換」的載台使用，等於是第二海軍功能。

直擊海巡雙船體巡防艦海測，明年漢光演習試射雄三飛彈。(戴志揚翻攝)

海巡署的雙船體巡防艦，除了具備飛彈發射器與雷達等戰鬥系統模組化載台，以因應戰時可以隨時進行改裝。平時則固定配備有中科院所研發的「鎮海火箭彈」系統、國造遙控T-75S海軍型20機砲與高壓水砲等。

海巡署表示，首艘「安平號（CG-601）」近期密集在高雄外海進行海上測試，結果航速比要求的39節還快，竟然飆出43.1節的超高速，如果海上測驗順利，將在12月撥交給艦隊分署南部機動海巡隊。

海巡官員表示，表示除了一般性執法外，為了驗證戰時可以隨時配備雄風飛彈進行對艦攻擊，因此艦上預留有飛彈發射與雷達戰鬥系統模組化載台，因此明年漢光演習時，安平艦將有可能進行雄二或是雄三飛彈試射。

(中時新聞網)