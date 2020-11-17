近日爆出有30多歲楊姓男子假裝是富商，鎖定網美、網紅誆騙可媒介賣淫，或每月10萬到50萬包養，最終騙財又騙色，連女方的信用卡都拿來偷刷，讓人聯想到日前網紅橫綱凱咪爆料「7成網美賣淫」等，但曾是「連千毅班底女郎」的模特兒珍琳卻出聲打臉，直言就現實狀況來說「數據不可信」。

擁有超過10萬粉絲的網紅橫綱凱咪(Aqq cami)日前大爆料，上月在臉書以〈網美圈的真相？7成都有在賣淫！〉po文，揭露許多網紅的賣淫之路從飯局開始，接觸許多有錢人，光陪吃飯就能有上萬收入，接著被經紀誘惑下海賣淫，價碼比起辛苦站展場來得好太多，漸漸接受靠本錢賺錢，這言論引發熱議，網路上甚至流出賣淫價目表，有多位知名網紅遭到影射，引發軒然大波。

對於橫綱凱咪爆料的網美賣淫數據，擁有超過120萬訂閱數、被暱稱為「台版波多野結衣」的JKF女郎Jeannin珍琳，表示這可信度有待商榷，據《自由時報》報導，珍琳表示或許網紅圈確實有少人賣淫或被大老闆包養，但畢竟這種事情不可能高調公開，無論是出錢方還是收錢方，應該都覺得此事相當私密，不可對外宣傳，因此不太可能有人知道如此清楚的數字。

但珍琳表示，過去確實有神秘人士透過IG私訊、廠商的Line群、臉書粉絲團等方式，想跟她或其他網紅取得聯繫，開口直接詢問包養，但她從沒答應，因為覺得這其中有很多騙子，且圈內誘惑多、陷阱也多，認為經濟上還是靠自己比較實在，包養能不碰就不碰。

(中時新聞網)