行政院前發言人丁怡銘因為牛肉麵風波最終辭職下台，對於丁的未來動向，國民黨陳玉珍昨譏諷，反正丁離職，民進黨還會幫其準備下一份工作。此話一出，反遭民進黨立委王美惠嗆聲，不然要丁餓死喔！對此，資深媒體人韋安大酸，怪不得「年輕人」喜歡民進黨。

丁怡銘因牛肉麵事件，已於16日辭職，並由行政院秘書長李孟諺暫代職務，李17日至立院內政委員會備詢前受訪表示，日前丁與行政院長蘇貞昌到台中、南投跑完行程，回行政院開會後，就表達辭意，另有生涯規劃。

不過，陳玉珍16日在立院內政委員會質詢時表示，就算丁怡銘辭職，還會有下一份工作，這是民進黨一向的作法。此時在台下的王美惠竟出聲反嗆，「當然要有工作啊！不然年輕人要餓死喔？」

對此，韋安在臉書發文表示，王美惠在立院説：「（丁怡銘）當然要有工作啊！不然年輕人要餓死喔？」王還説：「會先安排小的（職位），不會安排大的」。

韋安感嘆，反觀羅智強當年請辭總統府副秘書長後，直接去「流浪」，吃自己，靠街講重新站起來。韋安譏諷，藍綠對年輕人的態度，實在差很大，怪不得年輕人喜歡民進黨。

(中時新聞網)