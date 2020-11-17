東元第三季合併營收雖因馬達重電事業雖受疫情影響而下滑，有效控制生產成本及樽節費用，以及所得稅利益回沖，獲利不減反增，前三季EPS從去年1.33元增加至1.41元，創近6年同期新高。今（16）日下午將舉行法說會，說明第四季營運展望，股價卻不給力，下跌0.15元而以30.30元開出。

東元第三季合併營收114.48億元、營業毛利25.42億元、營業淨利7.11億元，稅前淨利9.65億元、淨利歸屬母公司8.02億元，EPS從去年同期0.4元增加至0.41元。前三季合併營收333.49億元、營業毛利81.91億餘元、營業淨利26.73億餘元、稅前淨利近33.96億元、淨利歸屬母公司27.28億元，EPS也從去年同期1.33元增加至1.41元。

東元近年斥資在台灣、越南、印度等地工廠建置智慧產線，積極布局電動車關鍵零組件、和離岸風電產業等綠能事業。

東元10月合併營收35.9億元，年減7.48％；前十月合併營收367.68億元，年減7.63％，東元表示，大陸馬達重電市場需求雖回升，但歐美等海外市場需求持續受疫情影響，加上新台幣兌美元匯率升值，造成海外市場營收兌換成新台幣減少所致，今年營運目標是確保獲利比去年增長。

(工商 )