新光鋼鐵公司於日前在三重舉行2020年菁英學生獎學金頒發典禮，計有受獎各大學學生56人，獲得560萬獎學金，到場有受獎學生、家長、親朋蒞臨觀禮，並邀請貴賓、長官祝賀嘉勉，會場溫馨感人、勵志昂揚，掀起企業回饋社會、善心助學，菁英學子由衷感恩，力爭上游熱潮。

新光鋼添澄慈善基金會是創辦人張添澄先生與新光鋼鐵共同捐助成立；輝容社會福利慈善事業基金會是由董事長粟明德先生主要出資捐助成立，兩會一起合作提升弱勢兒童福利、菁英學生獎助、急難救助、緊急救護等領域，成立10餘年來在全省捐贈救護車及醫療相關接駁車數量已逾33部，預計將持續在各領域對有需要的個案、單位貢獻棉薄力量。

兩個基金會成立18年來，確實有一番助人為善事蹟，但秉持為善不欲人知的想法，一直都是多做少說。近年來社會多有宣揚善行義舉之說，主管機關也希望企業揭露回饋社會、履行責任之實，乃有這兩年頒獎莘莘學子之典禮。我們無償辦理獎學金，謹期盼受惠學子一朝學成，能效法社會賢達如台積電董事長張忠謀、宏碁企業董事長施振榮的菁英領導，報效台灣，則台灣一定更上一層樓，以致國泰民安、富強鼎盛。謹此以為拋磚引玉而已。

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