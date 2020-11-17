根據金管會統計，截至今年9月底，全國以房養老貸款核貸件數共4652件，核貸額度為264億元，分別較去年同期成長21.5%、24.5%，顯示國人對以房養老的接受度逐漸上升。然而以房養老要避開那些地雷？兆豐銀行建議，以房養老主要取決於銀行對房屋的鑑價，因此買房時除了注重保值性，也要避開銀行不承貸的工業區住宅、地上權住宅、及登記總面積15坪以下的小套房。

根據金管會統計，截至今年9月底，全國以房養老貸款核貸件數共4652件，核貸額度為264億元，分別較去年同期成長21.5%、24.5%，顯示國人對以房養老的接受度逐漸上升。兆豐銀行表示，以房養老貸款可以協助年長者活化資產，退休後得以每月撥領穩定的生活費用，讓人生下半場安養無憂。

為鼓勵民眾儘早著手規劃退休生活，兆豐銀行即日起到2020年12月底祭出以房養老優惠，凡於活動期間內推薦親友或自行申辦歡喜樂活-以房養老方案，並於12月底前撥款完成，推薦人與借款人均可獲得價值新台幣6000元的指定旅行社國內旅遊折抵金抽獎機會。

以兆豐銀行歡喜樂活-以房養老方案為例，市價1550萬元的房子，借款30年，最高核貸成數7成為1085萬元，首月可領3萬元，因貸款利息需按月繳付，每月實領金額會逐月遞減，但利息收取上限為銀行月定額撥貸金額的1/3，到了約第20年之後的貸款後期，每月仍可領到2萬元。

(時報資訊)