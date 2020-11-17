台積電(2330)早盤一度衝高破500元大關，而台股也在護國神山再顯威力下，盤中指數再大漲逾百點；台股續創新高，外資持續有資金匯進，今早央行守匯辛苦，緊咬28.5元「彭淮南防線」不放。

昨外資擴大買超台股228.7億元，外資資金湧入台北股匯市，新台幣昨（16）日收28.81元兌1美元，升值3.7分，連兩日交易日升值，成交量暴增，收盤價創近九年四個月新高。央行和外資激戰下，台北與元太外匯經紀公司昨天總成交量爆出大量17.195億美元，匯銀主管估昨日外資匯入4億到5億美元。

今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以28.81元平盤開出，盤中最高價28.5元，升值3.1角。

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）簽署，國內傳產業者業愁容滿面，工商界大老疾呼，請政府不要讓外銷產業「輸了關稅又輸了匯率」，否則恐將造成新一波產業外移風潮。

今年以來，新台幣成超強貨幣，電子業和傳產業最新公布的財報，也顯示不少匯損侵蝕獲利的實例。台灣機械公會理事長柯拔希呼籲，央行可以充分合理反應新台幣匯率波動，至少要做到跟日本、南韓等鄰國「同升同貶」。

(時報資訊)