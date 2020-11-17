啟碁(6285)第三季每股賺1.21元，展望2021年，啟碁看好三大事業群和一個BU，營運可望相較今年回溫，且毛利率隨車用市場回溫及生產效率提升。

啟碁第三季產品組合為Networking佔40~45%、Auto&Industrial佔30~35%、Connected Home佔20%、Others佔5%，啟碁高毛利之車用電子需求在第三季已經恢復至約80%水平，然而毛利率為11.1%低於市場預期，主因供料狀況不穩造成生產效率不佳以及匯率影響，而費用率維持低檔助益下，第三季每股盈餘為1.21元。

展望2021年，啟碁三大事業群和一個BU都有不錯的成長動能，明年穩健成長機會很大，啟碁成長動能包括有mmWave相關CPE與repeater持續放量，預估2021年5G營收佔比為7~10%；Wi-Fi6出貨將於明年下半年超過Wi-Fi5，成為高階AP router主要規格；看好車用電子市場於2021年回復至2019水準，且用於新能源汽車之ADAS有倍數成長；過去積累之衛星產品設計能力有助拓展低軌道衛星市場，整體看來，2021年啟碁毛利率隨車用市場回溫及生產效率提高改善，有利於提升獲利表現。

(時報資訊)