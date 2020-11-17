泰福-KY(6541)TX01加拿大藥證申請完成補件，依照加拿大衛生部的藥證審查程序，補件完成後的審查期約需7~12個月，並在這段期間內視情況查廠。

目前積極布局美國市場的泰福正與數家加拿大商業夥伴討論授權事宜，短期內可望定案。因為加拿大在語言及文化等方面，都與美國相似，因此對於已經開始在美國打基礎的泰福而言，藉由與商業夥伴的合作，就能開闢另一個市場，這也將讓泰福生技，逐步完成攻佔北美版圖的市場布局。

泰福指出，加拿大主管藥物審查的衛生部，去年已接受泰福生技公司申請生物相似藥產品TX01加拿大藥證，在此審查期間，泰福生技應加拿大衛生部之要求，準備更多審查所需之資料，而在美國時間11月16日，泰福生技完成所有補件要求，重新送件加拿大藥證審查。

據IMS市場調查公司之統計，治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症TX-01(原廠參考藥物為 Neupogen)(Filgrastim)，相關產品在加拿大之市場規模，截至2020年6月的過去12個月銷售額為1.2億美元。

(時報資訊)