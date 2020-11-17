線上出租住宿民宿網站Airbnb申請股票上市，並於周一公布首次公開發行（IPO）招股說明書，計畫將登上那斯達克市場，股票代碼為「ABNB」。

此前媒體報導，Airbnb即將申請IPO，預計12月在那斯達克市場掛牌交易，將成為繼華納音樂、Palantir與Snowflake之後，今年最受矚目的上市案。路透此前報導，Airbnb擬透過IPO募資30億美元，其上市估值將超過300億美元。

Airbnb上季營收為13.4億美元，較去年同期的16.5億美元大減近19%。其上季淨利為2.19億美元。該公司過去虧損居多，但偶有幾季轉盈，如2018年第二與第三季，以及2019年第三季。

在招股說明書中，Airbnb強調將建立一個屋主與租客的社群，而這個社群的定位也將與競爭對手有所差異。該公司並表示，將設立920萬股的無投票權股票，作為提供給屋主的資助基金。

2019年Airbnb營收為48.1億美元，淨損達6.74億美元。2020年以來，該公司營收僅達25.2億美元，淨損為6.97億美元，主要可能受到新冠肺炎疫情影響。今年早些時候，這場大流行病使全球的休閒與商務旅行全部暫停。

該公司表示，新冠肺炎疫情和相關防疫行動已經造成重大衝擊，並將繼續對我們的業務、經營成果與財務狀況造成嚴重不利的影響，這是公司的頭號風險因素。

該公司將Booking Holdings、Expedia Group、谷哥、TripAdvisor、Trivago、Craigslist，以及連鎖飯店業者萬豪（Marriott）與希爾頓（Hilton）等公司列為競爭對手。

此外，根據公開說明書，Airbnb將發行三類股票，Class A股東每一股擁有一票，包括創辦人與早期投資人在內的Class B股東每一股擁有20票，Class H股東沒有投票權，主要提供給長期合作的屋主。

(時報資訊)